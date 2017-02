Con Rai dire Niùs la Gialappa's band svela le notizie che il Tg2 non dà

La Gialappa's band in un nuova programma su Rai2 dal titolo 'Rai dire Niùs', in onda dal 13 febbraio.

"Grande ritorno della Gialappa's band con il nuovo programma targato Rai2 'Rai dire Niùs' in onda dal 13 febbraio dal lunedì al venerdì alle 21.00. In uno studio che vorrebbe essere quello di un vero tigì patinato, la Gialappa's band ha convocato un amico che sostiene di essere iscritto all'Albo dei giornalisti, Michele Foresta" riferiscono in una nota dalla tv di Stato.



"Loro non sanno se davvero ha passato l'esame, ma vogliono fidarsi. Accanto a lui c'è una ragazza che davvero è iscritta all'Albo ed è Mia Ceran. Forest si è assunto un compito importante, dare su Rai2, subito dopo il Tg2, le notizie che il tg non ha potuto dare per un problema di tempo" si prosegue.



"Rai Dire Nius è il 'refresh' del TG2. Questa situazione crea un'imprevedibilità della scaletta - viene osservato in ultimo -, perché le notizie sono scelte con criteri assolutamente soggettivi. Dopo il Tg2 quindi, a modo loro e irriverenti come sempre, i Gialappa's fuori campo racconteranno in 15 minuti, i fatti del giorno. In studio ci saranno, invece,Mago Forest e la giornalista Mia Ceran."