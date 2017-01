Ruby ter, macché corruzione: quelli di Berlusconi solo regali, dice Caliendo (Fi)

"Silvio Berlusconi riesce ad essere sempre unico - fa sapere in una nota Giacomo Caliendo, rappresentante di Forza Italia -, come imprenditore, come politico e anche quando è accusato di reati dai quali, poi, è sempre stato assolto, tranne in un caso, che, nonostante la condanna, è stato a distanza di pochi mesi smentito dalla stessa Corte di Cassazione che ha ritenuto, confermando la precedente giurisprudenza, insussistente l'ipotesi di reato per un comportamento identico a quello posto in essere da Berlusconi. Così, oggi, desta meraviglia la nuova accusa, nonostante sia stato assolto nel processo Ruby per questioni giuridiche non fondate sulle deposizioni testimoniali."



Berlusconi è stato infatti rinviato a giudizio con l'accusa di corruzione in atti giudiziari nell'ambito della vicenda Ruby ter. Il processo inizierà il 5 aprile.



"Chi non conosce Berlusconi non può comprendere la sua grande e costante generosità. Comunque - informa in ultimo il senatore -, faccio veramente fatica a comprendere come regali avvenuti anche dopo l'assoluzione e a distanza di tempo possano avere una diversa qualificazione. Forza, presidente Berlusconi. Anche questa volta la verità sarà riconosciuta."