Parlamento europeo: Tajani da sempre aderente ai principi liberali, ricorda Caliendo (Fi)

"Sono felice come italiano e come amico per l'elezione (all'Europarlamento, ndr) di Antonio Tajani, che ho conosciuto nei primi anni Ottanta e del quale ho apprezzato sin da allora la convinta adesione ai principi liberali che hanno sempre caratterizzato poi la sua azione politica" comunica Giacomo Caliendo, senatore di Forza Italia.



"Sono certo che saprà essere il presidente di tutti senza distinzioni, esaltando la neutralità del ruolo. Un sincero e affettuoso augurio di buon lavoro" prosegue il rappresentante forzista.