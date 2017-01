Ghedi: sorprende i ladri in casa, colpito alla testa 35enne è gravissimo

E' in gravissime condizioni Francesco Scalvini, 35 anni, l'uomo che ieri sera a Ghedi, in provincia di Brescia, è stato preso a bastonate dai ladri che, insieme al padre e allo zio, aveva sorpreso in casa.



L'uomo è stato colpito con violenza alla testa, ed è attualmente ricoverato in ospedale dove è arrivato in codice rosso¤privo di conoscenza ed a seguito di un massaggio cardiaco. Il 35enne è stato subito sottoposto ad un intervento chirurgico. Ferito lievemente anche il padre.



Stando alle prime ricostruzioni, il 35enne era appena rientrato a casa attorno alle ore 20:00 di ieri sera quando ha sentito dei rumori provenienti dal magazzino. L'uomo, insieme al padre e allo zio, ha cercato di capire cosa stesse succedendo ed ha così sopreso i malviventi. A quel punto c'è stata una colluttazione, ed il giovane è stato poco dopo colpito alla testa con qualcosa di molto pesante. I ladri sono riusciti a scappare e sono attualmente ricercati.