Stalking e maltrattamento animali: altri 8 anni per l'ex di Gessica Notaro

Eddy Tavares, ex di Gessica Notaro, è stato condannato ad altri 8 anni per stalking e maltrattamento di animali. L'uomo rischia quindi fino a 18 anni di carcere.

Nuova sentenza contro Eddy Tavares, il 29enne di Capo Verde condannato pochi giorni fa a 10 anni di carcere per aver sfregiato con l'acido l'ex fidanzata Gessica Notaro. Il giudice monocratico del Tribunale di Rimini ha deciso che il capoverdiano dovrà scontare in carcere altri 8 anni per stalking e maltrattamento di animali. Sei anni è mezzo gli sono stati inflitti per aver minacciato Gessica Notaro ed i suoi colleghi del delfinario di Rimini mentre 1 anno e mezzo per aver tagliato le orecchie al suo pitbull per fini estetici, pratica vietata dalla Convenzione europea di Strasburgo per la protezione degli animali da compagnia. Assegnata anche una provvisionale di 10mila euro a Gessica Notaro.

"Non ci credo, non è possibile" ha dichiarato Eddy Tavares, che ora rischia fino a 18 anni di carcere. L'ex Miss Romagna sottolinea invece: "Questa sentenza mi ripaga di tutta la sofferenza patita".