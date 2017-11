Gessica Notaro: contro femminicidio serve un "codice rosso"

Gessica Notaro promuove l'iniziativa dell'associazione Doppia Difesa.

"'Uccisa in attesa di giudizio' è il cortometraggio a cui abbiamo assistito ieri. Crudo ed impattante. La perfetta rappresentazione di ciò che avviene nella realtà. Una tremenda realtà che l'associazione Doppia Difesa vuole cambiare introducendo il 'codice rosso', un codice che darà la priorità alle denunce di violenza così che le vittime vengano ascoltate con maggiore attenzione e soccorse in tempi brevi" spiega su Facebook Gessica Notaro, sfregiata dall'acido dal suo ex fidanzato, condannato in primo grado per la tremenda aggressione.

"Io sto con Doppia Difesa!!!! Unitevi a noi ed insieme vinceremo questa battaglia" conclude la cantante ed ex Miss Romagna.