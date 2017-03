Gerusalemme: incendio doloso in Cappella dell'Ascensione, sul Monte degli Ulivi

Incendio doloso nella Cappella dell'Ascensione, in cima al Monte degli Ulivi a Gerusalemme, da dove, secondo una tradizione risalente ai primi secoli cristiani, Gesù è asceso al cielo.

"Mercoledì class="red">8 marzo un incendio di origine dolosa ha danneggiato la Cappella dell'Ascensione, in cima al Monte degli Ulivi. Secondo quanto riferito dai media della Custodia di Terrasanta, uno pneumatico è stato dato alle fiamme presso la roccia - custodita all'interno della cappella - da dove, secondo una tradizione risalente ai primi secoli cristiani, Gesù è asceso al cielo" si riporta in un comunicato dalla Fides.



"E' stato danneggiato dal fuoco anche un armadio contenente cartoline e oggetti religiosi messi in vendita da una famiglia musulmana che custodisce il luogo sacro. Secondo la polizia - chiarisce l'agenzia di stampa cattolica -, (all'origine dell'incendio, ndr) proprio una disputa tra due famiglie coinvolte nella custodia del luogo sacro. Una persona è stata arrestata per essere interrogata. La cappella dell'Ascensione è uno dei quattro Luoghi Santi condivisi, gestiti secondo le regole dello Status Quo, l'insieme di disposizioni di origine ottomana che ne regolano i diritti di proprietà e di accesso."



L'organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie segnala quindi: "Dei quattro Luoghi Santi condivisi (gli altri tre sono la Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme, quella della Natività a Betlemme e la Tomba della Vergine, nella valle del Cedron) la cappella dell'Ascensione è l'unica sotto la giurisdizione della Waqf, l'autorità musulmana dei luoghi santi."



"La cappella attuale risale al periodo crociato ed è stata costruita al posto di un precedente distrutta nel 614 dai Persiani. Il luogo sacro è frequentato anche dai musulmani (che ammettono l'Ascensione al cielo di Gesù, pur negando la sua morte in croce e la sua resurrezione)" si diffonde in ultimo.