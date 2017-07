Gerusalemme, Spianata delle Moschee: al-Azhar chiama Conferenza internazionale

L'Università al-Azhar vuole convocare una Conferenza internazionale su Gerusalemme dopo le tensioni alla Spianata delle Moschee.

"L'Università al-Azhar, maggior centro accademico-teologico dell'islam sunnita, ha annunciato la decisione di voler convocare, entro il prossimo settembre, una Conferenza internazionale su Gerusalemme, per confrontarsi 'con istituzioni e organismi di rilievo' intorno al presente e al futuro della Città Santa, a partire dalle ultime tensioni sviluppatesi intorno alla Spianata delle Moschee e ai Luoghi Santi musulmani" informa in una nota la Fides.

"In una dichiarazione rilanciata dai media nazionali egiziani, al-Azhar definisce le recenti misure adottate dalle autorità israeliane come 'non fondate su nessun principio umanitario o di civiltà'. - viene infatti specificato dall'agenzia di stampa cattolica - Già la scorsa settimana, l'Università sunnita aveva fatto appello alla comunità internazionale a non rimanere indifferente davanti a quelle che aveva definito 'azioni aggressive' messe in atto dalle autorità israeliane".



"La nuova escalation di tensione intorno alla Spianata delle Moschee è iniziata con l'attacco armato avvenuto in quel sito lo scorso 14 luglio, nel quale tre attentatori palestinesi - poi tutti uccisi - hanno provocato la morte di due soldati israeliani. A scatenare le reazioni era stata in particolare l'istallazione di metal detector alle porte d'accesso alla Spianata. Dopo tale disposizione, si è registrato un intensificarsi di violenze in tutta la Terra Santa, con un bilancio di almeno sei morti (tre palestinesi e tre israeliani) a Gerusalemme e in Cisgiordania. Alle tensioni intorno ai Luoghi Santi musulmani di Gerusalemme è legato anche l'attacco all'ambasciata israeliana ad Amman nel quale sono rimasti uccisi due giordani e un israeliano è stato ferito in modo grave" viene riassunto.

"L'ultimo grande convegno di carattere internazionale organizzato da al-Azhar - si ricorda - è stato la 'Conferenza internazionale per la pace', che ha avuto il suo culmine nel pomeriggio di venerdì 28 aprile con l'intervento di Papa Francesco".