Gerre de' Caprioli, la proposta del sindaco: troppe nutrie? Mangiamole

Fa scalpore la proposta di Michel Marchi, sindaco di Gerre de' Caprioli (Cremona), che esorta ad aprire la caccia alle nutrie a fini gastronomici.

Solo pochi giorni fa ha fatto scalpore la notizia della vendita di nutrie arrostite nei pressi del mercato di Porta Palazzo, ma a quanto pare questo grazioso roditore fa gola a più di una persona.

Michel Marchi, sindaco di Gerre de' Caprioli (Cremona) nonché presidente dei Piccoli Comuni dell'Anci Lombardia, esorta infatti alla caccia di queste simpatiche bestiole a fini alimentari.



Su Facebook Michel Marchi scrive infatti: "Impazza la discussione, sempre lontano dalla risoluzione del problema, delle nutrie! La mia semplice proposta: si regoli la caccia con il fine della somministrazione. Mangiamole nei ristoranti e nelle sagre" Qui nella bassa ne saremmo certamente contenti" Altro che gabbie, fosse comuni, celle frigorifere ... (sic) tegami e padelle!".

Il sindaco di Gerre de' Caprioli assicura quindi, se la proposta verrà approvata, "organizzazione sagra paesana gastronomica a tema", lanciando l'hashtag #agarresimangiaditutto.



Quella di Michel Marchi però non era una provocazione, tanto che a La Provincia di Cremona.it conferma: "Sono serissimo. Partiamo dal presupposto che ci sono già regioni e province italiane in cui la carne di nutria si sta diffondendo fra i gusti alimentari. Ho assaggiato la nutria, è quasi meglio della carne di coniglio. E' vero che c'è un senso di ripudio nei confronti della nutria, ma basta entrare in una porcilaia per fare un confronto... e il prosciutto viene mangiato senza troppi problemi".