Elezioni Francia: M5S non ostili al fascismo di Marine Le Pen, dice Grassi (PD)

Gero Grassi del Pd contro il M5S.

"Fanno come gli struzzi: mettono la testa sotto la sabbia e pensano di non essere visti. Ma le motivazioni con cui il MoVimento 5 Stelle non vuole prendere posizione sul prossimo voto francese è da una lato risibile, dall'altro molto preoccupante" dichiara in una nota Gero Grassi, deputato del Partito Democratico.



"Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista insistono nel dire che il prossimo presidente francese sarà un loro interlocutore, come se questo esimesse una forza politica a prendersi delle responsabilità di fronte al proprio elettorato. - dichiara - Si comportano come fossero Capi di Stato e per questo fanno sorridere. E' invece inquietante vedere che non hanno il pur minimo imbarazzo verso Marine Le Pen. Loro non sono ostili ai fascisti e questo ci preoccupa".