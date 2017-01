Geri Halliwell mamma per la seconda volta a 44 anni

L'ex Spice Girls Geri Halliwell ha annunciato ieri su Instagram la nascita del suo secondogenito. "Montague George Hector Horner è arrivato questa mattina, un bel fratellino per Bluebell e Olivia".



Geri Halliwell, 44 anni, è sposata da circa un anno con Christian Horner, ex pilota automobilistico, e Montague George Hector è il primo figlio della coppia. In famiglia però c'è anche Olivia, figlia di Horner, e Bluebell, 10 anni, figlia di Geri Halliwell e dell'ex compagno Sacha Gervasi.



Stando alle prime informazioni il bambino, che peserebbe intorno ai 3,5 kg, e la mamma stanno bene.