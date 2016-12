Last Christmas per George Michael, morto a 53 anni: a marzo il docufilm Freedom

E' stato l'ultimo Natale per George Michael: il celebre ¤cantante degli "Wham!" è infatti morto il 25 dicembre all'etò di 53 anni.

Il cantante britannico, che divenne celebre proprio con "Last Christmas" nel corso degli anni '80 quando fondò con Andrew Ridgeley gli Wham!, è deceduto nella sua abitazione di Goring-on-Thames a Londra, stroncato da una insufficienza cardiaca mentre dormiva. La polizia ha precisato che "non ci sono circostanze sospette" riguardo la morte del cantante.



"E' con immensa tristezza che confermiamo che il nostro amato figlio, fratello e amico George se ne è andato in pace nella sua casa" è stata la dichiarazione ufficiale della famiglia e dei cari attraverso un portavoce.



Le ultime apparizioni pubbliche di George Michael sono datate ottobre 2012 mentre lo scorso anno era apparso gonfio ed irriconoscibile dopo un periodo di disintossicazione dalle droghe, soprattutto cannabis, di cui è stato dipendente per lunghi anni.



Nel marzo 2017 George Michael avrebbe lanciato un docu-film chiamato "Freedom", come la sua celebre canzone degli anni '90, che ora diventa il suo testamento artistico.