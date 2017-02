Last Christmas di George Michael in un documentario

Il documentario su George Michael, in onda lunedì 6 febbraio su Rai5.

"La parabola di George Michael, morto a 53 anni proprio nel giorno che ormai da trent'anni viene accompagnato in tutto il mondo dal suono di una sua canzone, 'Last Christmas'. La racconta 'Ghiaccio Bollente', in onda lunedì 6 febbraio alle 18.40 su Rai5 con un documentario della serie "Rock Legends". - viene anticipato in una nota - Dagli Wham!, gruppo cult degli anni '80, sino alla lunga carriera solista che lo ha portato a vendere oltre 100 milioni di dischi in più di tre decenni, la puntata alterna materiale d'archivio, video musicali dei brani 'I Want Your Sex', 'Too Funky' e approfondimenti esclusivi con critici musicali e giornalisti come Michael Bonner (Uncut Magazine), Hamish MacBain (Shortlist), John Aizlewood (Evening Standard)".