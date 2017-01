George Harrison Vinyl Collection: tutta la carriera da solista in un confanetto di 12 album

Il 24 febbraio uscirà "George Harrison - The Vinyl Collection" il boxset che per la prima volta raccoglie tutta la carriera solista dell'ex Beatles. Il cofanetto include tutti i 12 album in studio di George Harrison con le grafiche originali, oltre all'oramai classico Live In Japan (2LP) e 2 picture disc 12" di 'When We Was Fab' e 'Got My Mind Set On You'.



La Universal Music precisa che tutti gli album saranno stampati in vinile 180 gr e saranno racchiusi in un box rigido con copertina lenticolare in edizione limitata. Sia le rimasterizzazioni fatte partendo direttamente dai nastri analogici che il taglio dei vinili sono stati realizzati nei leggendari Capital Studios per garantire la miglior qualità audio possibile. I vinili che compongono la raccolta saranno disponibili anche singolarmente (il triplo LP di All Things Must Pass sarà in edizione limitata).