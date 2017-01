George Clooney papà di 2 gemelli a marzo. Con Amal inseminazione artificiale?

Alla fine la cicogna sembra essere arrivara anche in casa Clooney, nonostante più volte l'attore americano abbia sostenuto che diventare padre "non era tra le sue priorità". Nei mesi scorsi, però, erano circolate voci sul fatto che George Clooney, 55 anni, e la moglie Amal Alamuddin, 38enne avvocatessa per i diritti umani, fossero ricorsi all'inseminazione artificiale.



Fatto sta che il quotidiano libanese "The Daily Star" ha diffuso la notizia, finora non smentita, che Amal Alamuddin è incinta di due gemelli. Il quotidiano libanese cita una fonte vicina alla famiglia dell'avvocatessa a Beirut.



George Clooney, quindi, dovrebbe diventare papà nel marzo prossimo, stando ai meglio informati che segnano sul calendario questo mese come quello probabile del parto. George Clooney e Amal Alamuddin si sono spostati a Venezia il 29 settembre del 2014, e da allora la famiglia si era allargata solo con l'arrivo di Millie, una bassottina salvata da un canile.