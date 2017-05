Genova: condanne dimezzate per incidente Jolly Nero. Rabbia familiari vittime

Arrivata la prima sentenza per l'incidente della Jolly Nero, il cargo della compagnia Messina che nel 2013 abbattè la Torre Piloti al porto di Genova. Condanne dimezzate e delusione tra i familiari delle 9 vittime.

Prime condanne per l'incidente della Jolly Nero, il cargo della compagnia Messina che la notte del 7 maggio 2013, durante la manovra di uscita dal porto di Genova, urtò e abbattè la Torre Piloti provocando 9 morti.



Durante la requisitoria il pm aveva chiesto per il comandante della Jolly Nero Roberto Paoloni 20 anni e 7 mesi, 17 anni per il delegato all'armamento della Messina Giampaolo Olmetti, 10 anni e 6 mesi per il pilota del porto di Genova Antonio Anfossi, il direttore di macchina della Jolly Nero Franco Giammoro ed il primo ufficiale della Jolly Lorenzo Repetto, 8 mesi per il terzo ufficiale della Jolly Nero Cristina Vaccaro.



Alla fine, però, le condanne sono state praticamente dimezzate. Nel dettaglio il comandante è stato condannato a 10 anni e 4 mesi, Repetto a 8 anni e 6 mesi, Giammoro a 7 anni, Anfossi a 4 anni ed assolta Vaccaro. Assolto anche il delegato all'armamento della Messina Giampaolo Olmetti. La società Ignazio Messina Spa è stata invece ritenuta responsabile del solo illecito amministrativo, e multata di 1 milione e 50mila euro.



Ovvia la rabbia e la delusione dei familiari delle vittime. "Assassini, assassini. Avete ammazzato 9 persone, non finisce qui" hanno urlato alcuni familiari alla lettura della sentenza. "Ho creduto nella magistratura, ma sono delusa. Bisogna far uscire la melma dal porto di Genova" dichiara invece Adele Chiello, madre di Giuseppe Tusa, uno dei militari della capitaneria morti nel crollo della Torre Piloti.