Gazebo Social News rinizia dal lunedì

"Dal 9 gennaio torna l'appuntamento con 'Gazebo Social News' che aggiunge il lunedì alla sua programmazione settimanale. La trasmissione andrà in onda infatti dal lunedì al venerdì alle 20.10, su Rai3. Inoltre, da domenica 15 gennaio riprende l'appuntamento in seconda serata, con degli speciali-evento una volta al mese. I telespettatori ritroveranno ovviamente il gruppo al completo: Diego Bianchi, i giornalisti Francesca Schianchi e Marco Damilano, il vignettista Marco D'Ambrosio - Makkox, il tassista Mirko -Missouri4, i musicisti Roberto Angelini e Giovanni Di Cosimo e la resident band" viene spiegato in un comunicato dalla tv di Stato.