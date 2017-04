Privacy minori: stop foto e dati, neanche una mamma può violarla sui social

Il Garante della Privacy chiarisce che neanche una madre può postare su Facebook notizie e foto inerenti il figlio perché per la legge italiana "non è permessa in alcun modo la pubblicazione di notizie e contenuti che consentano l'identificazione, anche indiretta, di un minore".

"Il Garante della privacy interviene contro una madre che rivelava su Facebook notizie inerenti il disagio personale della figlia minorenne di fronte alla separazione dei genitori. A segnalare all'Autorità tale violazione alla riservatezza della figlia, è stato l'ex marito" riferisce la Polizia postale sulla sua pagina Facebook "Una vita sa social".



"Aspetti della vita sessuale della donna, questioni inerenti la separazione con il marito e vissuto personale della figlia: tutto questo divulgato su Facebook non è compatibile con il Codice della Privacy, poiché non è permessa in alcun modo la pubblicazione di notizie e contenuti che consentano l'identificazione, anche indiretta, di un minore", viene infatti chiarito.



A questo punto, però, servirebbe quindi una stretta anche sulle foto che i genitori postano dei figli, persino quando appena nati. E' infatti bene ricordare che queste foto rimarranno per sempre nelle autostrade digitali dove in futuro l'ex minore potrebbe andare a scontrarsi con la sua immagine passata.

Giampiero Zoffoli

