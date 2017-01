Gallipoli: trovato cadavere in decomposizione dentro fusto di benzina

Giallo a Gallipoli, in provincia di Lecce, dove il cadavere di un uomo è stato trovato in un fusto per carburante nella serata del 30 gennaio, nei pressi del cimitero e di un supermercato alle spalle dello stadio. La scoperta è stata fatta dopo la segnalazione giunta da una telefonata anonima.



Quando i carabinieri sono giunti sul posto indicato, hanno trovato il bidone coperto da rami secchi e sigillato da pietre e cemento. All'interno, il cadavere di un uomo in evidente stato di decomposizione.



Attualmente, sono in corso le analisi per risalire all'identità di questa persona. Sarà invece l'autopsia a stabilire le cause ed il giorno del decesso, anche se ad una prima analisi il medico legale ipotizza che la morte potrebbe essere avvenuta qualche mese fa.



Nel bidone, oltre al corpo, anche una corda di nylon lunga circa 60 centimetri, che forse potrebbe essere stata usata per strangolare l'uomo.