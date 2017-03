BLQ Checkpoint: in sito sesso esplicito. Stop a fondi, dice Bignami (Fi)

Galeazzo Bignami, consigliere regionale Emilia Romagna (Forza Italia), chiede alla Regione di rimuovere i contenuti sessualmente espliciti presenti nel sito del progetto BLQ Checkpoint, e di valutare il ritiro dei finanziamenti pubblici.

"BLQ Checkpoint, progetto nato per promuovere la cultura della prevenzione dell'AIDS e per implementare l'offerta del test per l'HIV, attraverso l'utilizzo di test rapidi a prelievo capillare, in particolare per persone ad alto rischio, nel proprio spazio web (riportante i loghi del Comune di Bologna, della Regione e dell'Ausl quali enti a supporto del progetto), oltre alle iniziative di rilievo, presenta informazioni su come fare sesso sotto effetto di droghe, su come fare sesso di gruppo occasionale evitando il contagio, su come evitare il mix tra droghe e antiretrovirali, il tutto accompagnato da foto sessualmente esplicite e con un link che riconduce a una chat per gay", denuncia Galeazzo Bignami, consigliere regionale Emilia Romagna (Forza Italia), in una interrogazione, al fine di portare all'attenzione della Giunta "le criticità relative ai contenuti del sito web del progetto Blq checkpoint".



Il consigliere azzurro evidenzia infatti che questi contenuti sono "privi delle finalità istituzionali che tale progetto dovrebbe perseguire", tanto che, aggiunge "appare difficoltoso comprendere per quali ragioni tali iniziative debbano essere finanziate con soldi pubblici".



"Il progetto infatti - ricorda il capogruppo di Forza Italia - gode di diversi finanziamenti pubblici a favore dell'associazione che lo gestisce: nel 2013, ad esempio, è stata concessa all'Ausl di Bologna la somma di 58.000 euro da parte della Regione quale contributo per la realizzazione del progetto Blq checkpoint, finanziamenti confermati anche per l'anno 2014, con 46.000 euro, e per l'anno 2015, con 45.000 euro".



"Il 21 dicembre scorso - osserva quindi l'esponente forzista - in occasione della discussione in aula sulla necessità di implementare le iniziative a sostegno dei progetti di prevenzione dell'HIV e delle malattie sessualmente trasmissibili, già si portava all'attenzione della giunta le criticità relative ai contenuti del sito web relativo al progetto Blq checkpoint; l'assessore competente, a tal proposito, dichiarava di aver appreso della situazione solo a seguito della segnalazione del sottoscritto e che quindi sarebbero state attivate le verifiche del caso con eventuali provvedimenti conseguenti".



Bignami chiede quindi all'esecutivo regionale "quali verifiche siano state svolte e quali sono i provvedimenti eventualmente adottati", nonché di "valutare il ritiro dei finanziamenti pubblici al progetto" e di "prevedere la rimozione dei contenuti sessualmente espliciti e di dubbia utilità presenti sul sito web".