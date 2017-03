Reddito di inclusione esclude 70% dei poveri: denuncia, Giammanco (Fi)

Gabriella Giammanco di Forza Italia commenta il reddito di inclusione.

"Il reddito di inclusione escluderà il 70% dei quattro milioni e mezzo di persone in povertà assoluta. Con una mano si dà ma con l'altra si toglie" denuncia in una nota Gabriella Giammanco, deputata di Forza Italia.



"Il governo Berlusconi, nel 2004, è stato quello che ha stanziato il record storico per il Fondo per le politiche sociali e cioè la cifra di 1 miliardo e 900 mil di euro. - ricorda - Fondo che oggi è stato svuotato insieme a quello per i disabili."



"In più sono state diminuite le risorse per i libri gratuiti ai bambini delle famiglie più in difficoltà e ridotti gli stanziamenti per gli inquilini che non si possono permettere di pagare un affitto. - evidenzia la parlamentare azzurra - Per non parlare dei tagli alla sanità e all'edilizia scolastica e ospedaliera. Il bonus di 80 euro, da cui è rimasto escluso proprio chi ne aveva più bisogno, è costato 10 miliardi. Poteva essere impiegato per un grande piano di edilizia popolare".