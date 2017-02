Povertà: governo ha stanziato triplo fondi per immigrati, dice Giammanco (Fi)

Gabriella Giammanco di Forza Italia sulla lotta alla povertà.

"In questi ultimi anni c'è stata una evidente disparità di trattamento tra italiani e immigrati e l'esecutivo - riporta in una nota Gabriella Giammanco, deputata di Forza Italia -, per gestire l'emergenza povertà, ha stanziato solo la metà dei fondi rispetto a quelli per far fronte all'arrivo di stranieri nel nostro Paese."



"Per l'accoglienza lo Stato ha pagato a immigrato 35 euro al giorno - rivela in ultimo la parlamentare azzurra -, anche mettendo a disposizione hotel di privati, ma in sostanza nulla è stato fatto per far rientrare l'emergenza povertà e i poveri italiani sono costretti a vivere in strada. Dal Governo Monti in poi la situazione è precipitata. Gli italiani in povertà assoluta, che non riescono nemmeno a procurarsi generi di prima necessità, sono 5 milioni. Per loro il governo in due anni ha stanziato 1 miliardo e 600 milioni mentre solo nel 2016 per dare ospitalità a 180 mila immigrati ha speso più del doppio, cioè 3,5 miliardi."