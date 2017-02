Manovra correttiva: Gentiloni e Padoan non ricorrano scorciatoie, dice Giammanco (Fi)

"Il governo Renzi non ha fatto investimenti utili a rilanciare la crescita né riforme strutturali. La sua politica di governo non è stata lungimirante, non ha guardato oltre le prossime elezioni" rende noto Gabriella Giammanco, deputata di Forza Italia.



"Dobbiamo risanare un buco da 3,4 mld grazie alla spregiudicatezza del duo Renzi - Padoan. Un buco che si è creato per l'esplosione del debito pubblico dovuto alle mance elettorali che Renzi ha elargito in prossimità delle urne e a causa delle manovre in deficit del Ministro dell'Economia. - spiega - Un buco che ancora non ci è dato sapere come verrà colmato e a cui forse si metterà mano in due diverse fasi: una prima delle elezioni e una dopo. Perché?"



"Perché il governo attuale, Gentiloni o Gentilrenzi, non si assume la responsabilità di far quadrare i conti? - domanda infine l'esponente azzurra - Sinceramente lo trovo gravissimo e da irresponsabili. Se la Commissione europea ci chiede di risanare 3,4 mld, col rischio, dopo, di dover pagare ancora di più in termini di interessi sul debito, l'attuale governo ha la responsabilità di farlo subito, senza ricorrere a scorciatoie".