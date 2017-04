MIgranti: aumentare a 72 ore il fermo per accertare identità, dice Giammanco (Fi)

Gabriella Giammanco di Forza Italia sulla gestione migranti.

"Il fallimento della gestione di centro-sinistra dell'ondata migratoria è sotto gli occhi di tutti" diffonde in un comunicato la deputata di Forza Italia Gabriella Giammanco.



Afferma infine: "E' necessario costituire degli hotspot nei paesi di provenienza dei migranti, dato il fallimento della gestione degli stessi sulle nostre coste. Bisogna ridefinire le regole che disciplinano la concessione della protezione internazionale, abolendo la protezione umanitaria per tutti o quasi, lasciandola solo per i minori stranieri non accompagnati. Questo tipo di protezione, infatti, è un unicum in Europa ed è una sorta di sanatoria mascherata per i migranti economici. Infine, per quanto riguarda la procedura di identificazione, proponiamo l'aumento dello stato di fermo, innalzandolo da 24 a 72 ore, per permettere con maggiore sicurezza l'accertamento dell'identità del migrante. Sono questioni che avevamo già proposto al Governo Renzi, ci auguriamo che l'attuale Governo si discosti dal dilettantismo che ha caratterizzato chi lo ha preceduto."