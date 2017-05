Ddl penale a rischio incostituzionalità: no alla fiducia, dice Giammanco (Fi)

Gabriella Giammanco di Forza Italia interviene sul ddl penale.

"Secondo la nostra Carta tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e hanno diritto a un giusto processo la cui durata deve essere ragionevole. Per queste ragioni riscontriamo un tasso di incostituzionalità piuttosto elevato nel provvedimento in discussione che, come tutti i provvedimenti in materia di giustizia posti all'attenzione del Parlamento nel corso di questa legislatura, è il prodotto di spinte ideologiche ancora troppo radicate in certa sinistra" dichiara in un comunicato la deputata di Forza Italia Gabriella Giammanco, in merito al ddl penale.



L'esponente forzista riflette quindi: "Riformare due importanti settori come l'ordinamento penitenziario e la disciplina in materia di intercettazioni telefoniche con lo strumento della delega al governo non sembra rappresentare il modus operandi più adatto a procedere. La discrezionalità del governo, in questi casi, risulterebbe particolarmente accentuata rispetto all'esigenza di rimodulazione di discipline caratterizzate da un estremo grado di delicatezza e per questo necessiterebbe di ulteriori elaborazioni e riflessioni in un'ottica di maggiore condivisione e collaborazione istituzionale."



"Forza Italia ha proposto un emendamento che risponde alla fondamentale esigenza di garantire la funzione difensiva e quindi conseguente non conoscibilità del contenuto delle comunicazioni fra l'assistito e il proprio difensore, dovendosi pertanto garantire, al di là dei divieti di verbalizzazione e dei rimedi sanzionatori della inutilizzabilità, l'originaria interdizione dell'ascolto e la esclusione di ogni possibile filtro volto alla ricognizione dei relativi contenuti da parte della Polizia Giudiziaria e del Pubblico Ministero. Sotto tale aspetto, ci auguriamo che esso possa essere accolto" prosegue.



La parlamentare chiede quindi: "L'Aula dovrebbe riesaminare nuovamente il testo, nell'ottica della più ampia promozione del dibattito parlamentare tra le varie forze politiche. La speranza è non finire travolti da voto di fiducia che chiuderebbe la partita, mettendo fine a qualsiasi dibattito."