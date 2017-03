Gabriel Garko: nessun fastidio se Imma Battaglia è più maschio di me

Gabriel Garko riceve il Tapiro d'oro dopo aver cercato di scappare alla prima consegna, anche se l'attore nega la fuga. "Le parole di Imma Battaglia non mi hanno dato fastidio", precisa Gabriel Garko.

Ieri sera a Striscia la notizia c'è stata la consegna del Tapiro d'oro a Gabriel Garko, che domenica scorsa era sfuggito a Valerio Staffelli, schiacciandogli perfino un piede con l'auto.



L'attore torinese, attapirato dopo le dichiarazioni della sua ex Eva Grimaldi, secondo cui Imma Battaglia, sua attuale compagna, sarebbe 'più maschio' di Garko, è stato raggiunto dall'inviato di Striscia negli studi Mediaset di Cologno Monzese.



Gabriel Garko afferma: "Non sono scappato, me ne sono andato via in maniera molto educata", negando di aver buttato fuori strada Valerio Staffelli.



"Le parole di Imma non mi hanno dato fastidio. Ho reagito in quel modo perché ero a Zagarolo (Roma). Io abito lì e voglio rimanere tranquillo. Tutte le volte che verrai lì avrai quella reazione", precisa quindi l'attore.



"Quindi mi schiaccerebbe un'altra volta il piede?", chiede di nuovo Staffelli, ma Garko replica: "No, ti stiro davvero, così almeno quello che scrivete è vero".



Si informa quindi: "Garko ha poi dato a Staffelli un Tapiro d'oro con una zampa bendata come regalo simbolico dicendo: 'Questo è per te perché siccome avete raccontato un sacco di 'bip' ti sei attapirato da solo'."



Infine, sul perché delle dichiarazioni di Anna Falchi, che ha detto che nessuno lo chiama più a recitare dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2016, l'attore ha commentato: «Ognuno è libero di dire quello che vuole. Se devi chiedere come mai, lo devi chiedere a lei, non a me. Devo entrare nella testa della Falchi? C'è nessuno?».