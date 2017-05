G7 Taormina: stop treni in stazioni di Letojanni e Taormina - Giardini

A causa del G7 di Taormina, sabato 27 maggio i treni non fermeranno nelle stazioni Letojanni e Taormina - Giardini.

Le Ferrovie dello Stato comunicano attraverso una nota: "Su disposizione della Prefettura di Messina, sabato 27 maggio dalle 4.30 alle 22.30 i treni non fermeranno nelle stazioni Letojanni e Taormina - Giardini."

"Il provvedimento rientra fra le misure adottate per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione del G7 che si terrà a Taormina nei giorni 26 e 27 maggio" prosegue la società del trasporto ferroviario.



Viene illustrato in conclusione: "I viaggiatori dei treni Regionali potranno utilizzare, in alternativa, la stazione di Alcantara. Tutti i treni Intercity (722, 1955, 724, 1959, 35740, 35739, 721, 1956, 727) fermeranno invece a Santa Teresa Riva. Le due stazioni saranno presidiate da personale del Gruppo FS per l'assistenza ai viaggiatori. Le variazioni al normale programma di circolazione potrebbero comportare allungamenti dei tempi viaggio, stimati in circa 20 minuti, e cancellazione di corse regionali. Non sono garantiti servizi sostitutivi con autobus. Informazioni dettagliate saranno comunicate nelle stazioni interessate con annunci sonori e indicazioni su monitor, display e teleindicatori."