Valeria Marini, Melissa Satta e Aldo Montano pronti a fare Furore

Ospiti della seconda puntata di Furore gli Zero Assoluto e Donatella Rettore, in onda venerdì 7 aprile su Rai2.

"Andrà in onda venerdì 7 aprile in prima serata alle 21.20 su Rai2 la seconda puntata della nuova edizione di 'Furore' con Gigi e Ross e Alessandro Greco, tornata in tv a vent'anni dall'esordio. - informa in un comunicato la tv di Stato - A sfidarsi, da un lato, la squadra delle donne - in questa puntata formata da Valeria Marini, Simona Izzo, Giorgia Palmas, Giulia Salemi e Melissa Satta - dall'altro la squadra degli uomini - formata da Paolo Conticini, Alessandro Di Sarno, Aldo Montano, Flavio Montrucchio e Ricky Tognazzi."



"Ospiti musicali della serata Donatella Rettore e gli Zero Assoluto. Microfoni alla mano - descrive inoltre la Rai -, saranno moltissimi i brani italiani e internazionali, successi recenti o classici degli anni '70-'80-'90, da interpretare e con cui divertirsi durante i vari giochi: dalle 'Canzoni interrotte' al 'Vip Sync', dal 'Karaoke arcobaleno' all' 'Identysong', fino al medley finale di 'Tutti ballano Furore'."



"Gigi e Ross si schiereranno con le due squadre, mentre Alessandro Greco, dalla sua postazione, deciderà di volta in volta a quale squadra assegnare i punti nei vari giochi, fino a determinare la squadra vincitrice della puntata" si segnala in ultimo.