Ivan Cattaneo farà Furore, nell'ultima puntata prima dell'estate

Ultima puntata di Furore, in onda venerdì 21 aprile su Rai2.

"Ultima puntata della nuova edizione di 'Furore', il programma tornato in tv a vent'anni dall'esordio e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la conduzione di Gigi e Ross e Alessandro Greco, in onda domani venerdì 21 aprile su Rai2 alle 21.20. In questo quarto e ultimo appuntamento si divertiranno a sfidarsi e a giocare con la musica a colpi di note e canzoni, Rossella Brescia, Roberta Capua, Costanza Caracciolo, Raffaella Fico e Vladimir Luxuria, per la squadra delle Donne, e, per la squadra degli Uomini, Cesare Cadeo, Francesco Facchinetti, Andrea Montovoli, Flavio Montrucchio e Dj Ringo" spiega in un comunicato la tv di Stato.



"Ospiti musicali della puntata, invece, saranno Ivan Cattaneo e l'imitatore Antonio Mezzancella. Dalla 'Canzone interrotta' al 'Karaoke colorato', dal 'Canta Tv' al momento penitenza con 'La ruota della tortura', fino al medley finale di 'Tutti ballano Furore', saranno tanti i giochi e i momenti di divertimento della serata a cui faranno da colonna sonora canzoni che spazieranno dai classici degli anni '80-'90 agli ultimi successi dei giorni nostri" prosegue la Rai.



Si sottolinea: "Anche in questa ultima puntata, Gigi e Ross si schiereranno con le due squadre, sostenute anche dalle tifoserie composte da circa 200 tra ragazzi e ragazze, mentre Alessandro Greco dalla sua postazione deciderà di volta in volta a quale squadra assegnare i punti nei vari giochi, fino a determinare la squadra vincitrice della puntata."



Si illustra in conclusione: "'Furore' tornerà in onda mercoledì 21 giugno, sempre su Rai2 con una puntata speciale dal titolo 'Furore Summer'."