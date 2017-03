Alexia e Sandy Marton tornano con Furore

Al via da venerdì 31 marzo il programma cult degli anni '90 Furore, con la consuzione di Gigi e Ross e Alessandro Greco.

"A vent'anni dall'esordio, torna il programma cult degli anni '90, in onda da venerdì 31 marzo per quattro puntate, con la conduzione di Gigi e Ross e Alessandro Greco. Nella prima puntata, la squadra delle ragazze sarà composta da: Pamela Prati, Licia Colò, Tina Cipollari, Francesca Piccinini e Mariana Rodriguez" viene riportato in una nota dalla Rai.



La tv di Stato osserva: "La squadra dei ragazzi, invece, sarà formata da: Max Giusti, Simone Di Matteo, Francesco Arca, Fabio De Vivo e Mirco Bergamasco. Ha segnato un'epoca, ha cambiato il linguaggio televisivo ed è entrato nell'immaginario collettivo di un'intera generazione."



Si precisa quindi: "Nella nuova edizione, prodotta in collaborazione con Endemol Shine Italy, ci saranno alcune novità, ma il cuore del programma rimane immutato: due squadre composte da cinque personaggi famosi provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport o del web - le 'ragazze' da una parte e i 'ragazzi' dall'altra - si sfideranno a colpi di note e canzoni."



"I collegamenti tra passato e presente si rincorrono per tutta la durata della trasmissione: dalla presenza, nelle due squadre, di alcuni vip che hanno partecipato al programma venti anni fa e ora tornano a giocare, ai ricordi di alcuni usi e costumi degli anni trascorsi. Tanti i giochi che si avvicenderanno nel corso delle puntate: alcuni nuovi, alcuni rivisitati, altri storici, come 'Il karaoke arcobaleno' e 'La canzone interrotta' e, grazie alle parole che scorreranno in sovraimpressione durante i brani anche il pubblico a casa potrà divertirsi a cantare. Si giocherà anche con 'Il ballo della scopa', mentre, sul finale, i medley di 'Tutti ballano Furore' che coinvolgeranno l'intero studio. Non mancheranno ospiti musicali, come Alexia e Sandy Marton, tra gli ospiti della prima puntata, e omaggi cinematografici. Previste anche le penitenze, il più delle volte fisiche - come cantare a testa in giù - a cui dovranno sottoporsi alcuni concorrenti" si anticipa.