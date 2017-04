Si può morire di Tso? Dall'idea di Basaglia alla storia di Massimiliano Malzone

Torna 'Fuori Tg', in onda martedì 4 aprile su Rai3.

"Si può morire di Tso? L' inviato di 'Fuori Tg' Pier Damiani D'Agata racconta la storia di Massimiliano Malzone - viene segnalato in un comunicato della Rai -, deceduto nell'ospedale di Sant'Arsenio di Polla mentre era sottoposto a un regime di trattamento sanitario obbligatorio: è solo l'ultimo di una lunga serie di casi in cui una cura nata come extrema ratio si trasforma in un vero e proprio regime di detenzione. I casi sono in aumento: 20mila TSO l'anno, anche perché le Regioni non hanno istituito una rete capillare di Centri di Salute Mentale."



"Eppure nella visione di Franco Basaglia, ispiratore della legge che nel 1978 chiuse i manicomi e riconobbe ai malati psichiatrici il diritto a un'adeguata qualità della vita, si tratta di un provvedimento straordinario istituito per chi necessiti urgentemente di cure mediche, le rifiuti e non possa essere curato a domicilio, com'è accaduto a una donna affetta da disturbo istrionico della personalità, che racconta al programma la sua esperienza. Se ne parlerà martedì 4 aprile a 'FuoriTg', lo spazio di approfondimento del Tg3 a cura di Mariella Venditti, in onda in diretta alle 13.40, su Rai3. In studio con Maria Rosaria De Medici lo psichiatra Peppe Dell'Acqua, continuatore dell'opera di Franco Basaglia, e Valerio Canzian dell'Unione Regionale Associazioni Salute Mentale" illustra in ultimo la tv pubblica di Stato.