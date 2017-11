Senza età a Fuori Tg

Fuori Tg, Senza età, 15 novembre 2017 alle 12 e 25.

"La chiamano 'silver economy': è quell'insieme di servizi e prodotti destinati alla sempre più vasta platea delle persone anziane - viene riferito in un comunicato della Rai -, viste non più come un costo per la collettività ma come una risorsa per il mercato. Tempo libero da riempire e capacità di spesa ne fanno addirittura la terza economia mondiale."



La tv pubblica rende noto dunque: "E se il Giappone, il Paese più longevo al mondo, offre soluzioni all'avanguardia come i badanti robot, l'Italia, seconda in questa speciale classifica, è in ritardo, ma qualcosa comincia a muoversi sul piano del turismo, della medicina estetica e del wellness."



"Se ne parlerà mercoledì 15 novembre alle 12:25 a FuoriTg, lo spazio quotidiano di approfondimento del Tg3 a cura di Mariella Venditti. Ospiti di Maria Rosaria De Medici il demografo Alessandro Rosina e Marco Magheri, direttore di HappyAgeing - Alleanza per l'invecchiamento attivo" si espone infine.