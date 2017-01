Rapporto Oxfam e l'impoverimento del ceto medio a Fuori Tg

"Secondo il rapporto di Oxfam sulla disuguaglianza economica in Italia - viene riportato in un comunicato dalla tv di Stato -, il 20% degli italiani detiene più di due terzi della ricchezza nazionale. Si potrà vedere in che modo la parte più povera fronteggia questo periodo di crisi: coppie di disoccupati che hanno messo in piedi gruppi d'acquisto solidale, selezionando i produttori tra aziende in difficoltà economiche; l'associazione 'La Rondine' di Civitella che, col ricavato della vendita di mobili e vestiti usati, aiuta persone rimaste senza lavoro a pagare le bollette e gli affitti. Se ne parla martedì 17 gennaio a 'Fuori Tg', lo spazio di approfondimento del Tg3 alle 13:40 su Rai3, a cura di Mariella Venditti. Ospiti di martedì Elisa Bacciotti, direttrice delle campagne di Oxfam Italia, e Giovanni Vecchi dell'università Tor Vergata di Roma. Conduce in studio Maria Rosaria De Medici."