Quando il credito al consumo diventa un incubo

Nuovo appuntamento con 'Fuori Tg', in onda lunedì 27 febbraio su Rai3.

"Il signor Antonio aveva ottenuto un finanziamento per ristrutturare casa. Perso il lavoro, non è stato più in grado di pagare le rate e oggi vive in povertà. Non ha altro da rispondere alla società di recupero crediti che, con cadenza settimanale, gli telefona per sollecitarlo a riprendere i pagamenti" viene reso noto dalla Rai.



"Se la crisi economica ha incrementato la pratica del credito al consumo - precisa quindi la tv pubblica di Stato -, dando una spinta alle richieste di prestiti e finanziamenti, sono aumentati però anche i casi di insolvenza. Col rischio, per gli importi più alti, che i beni del debitore vengano pignorati e finiscano all'Istituto Vendite Giudiziarie, in attesa di essere venduti all'asta."



Si riporta infine: "Se ne parlerà lunedì 27 febbraio a 'Fuori Tg', lo spazio di approfondimento del Tg3 on onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 13.40, su Rai3, a cura di Mariella Venditti. Ospiti della puntata Elio Lannutti, presidente di Adusbef, e Giuseppe Piano Mortari, direttore operativo di Assofin. Conduce in studio Maria Rosaria De Medici."