Piante antismog: Stefano Boeri da Milano alla Cina, l'intervista a Fuori Tg

"L'aria di casa può essere cinque volte più inquinata di quella che si respira all'esterno. A causa dello smog domestico, ogni anno nel mondo muoiono 4 milioni di persone. Non c'è ambiente casalingo, cucina, bagno o camera da letto, che non presenti la sua forma di rischio e non sempre ci rendiamo conto dei veleni che produciamo" espongono in un comunicato dalla Rai.



"Tra i rimedi consigliati, le piante antismog, che assorbono anidride carbonica e producono ossigeno, come spiegherà in un'intervista esclusiva l'architetto Stefano Boeri, che esporterà a Nanchino, una delle città più inquinate del mondo, l'idea della Foresta Verticale di Milano, con la prospettiva di progettare e costruire vere e proprie città verdi" prosegue la tv di Stato.



Viene reso noto in ultimo: "Se ne parlerà mercoledì 15 febbraio a 'Fuori Tg', lo spazio di approfondimento del Tg3 in onda alle 13.40, su Rai3, a cura di Mariella Venditti. Ospiti della puntata la giornalista Margherita Fronte, autrice del libro 'Cambiamo aria!', e lo pneumologo Roberto Boffi dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano. Conduce in studio Maria Rosaria De Medici."