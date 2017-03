Pendolari da Minturno alla Sardegna fanno sport estremo

'Fuori Tg', in onda giovedì 16 marzo su Rai3.

"Un'esperienza scomoda, un'odissea, quasi uno sport estremo: per i milioni di italiani che ogni giorno si spostano dai luoghi di residenza per motivi di lavoro o di studio il viaggio può rivelarsi tutt'altro che una passeggiata. L'inviato di 'Fuori Tg', Giorgio Galleano, ha visitato alcune zone critiche del servizio ferroviario regionale, riscontrando disagi e difficoltà al nord, al centro e al sud: a Minturno per i nuovi orari e gli allungamenti dei tempi di percorrenza; in Sardegna, dove è in vigore un sistema di controllo ferroviario antiquato; in Piemonte, per la chiusura di più della metà delle linee regionali, che ha aumentato il traffico nelle strade provinciali", viene spiegato in un comunicato della Rai.



"Maria Rosaria De' Medici ne parlerà giovedì 16 marzo a 'Fuori Tg', lo spazio di approfondimento del Tg3, curato da Mariella Venditti e in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 13:40, con Orazio Iacono, direttore della Divisione passeggeri regionali di Trenitalia, e Domenico Gattuso, docente universitario di Pianificazione dei Trasporti e presidente del CIUFER (Comitato Italiano Utenti Ferrovie Regionali)", si precisa infine.