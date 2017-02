Oltre il biologico: quando gli agricoltori imitano i nonni

A Fuori Tg focus sul "cibo naturale clandestino", in onda venerdì 10 febbraio su Rai3.

"Sono sempre di più gli agricoltori che decidono di produrre come facevano i nostri nonni, senza alcun intervento di tipo chimico e in maniera assolutamente naturale. Un tipo di agricoltura che per ragioni economiche non può avere la certificazione Bio, ma che riesce a scavalcare la grande distribuzione e a rivolgersi direttamente ai consumatori abbattendo i costi: se una verza al supermercato può costare due euro e cinquanta centesimi, una verza coltivata naturalmente può costare anche meno di due euro" viene scritto in un comunicato dalla Rai.



La tv pubblica illustra in ultimo: "Un tema che 'Fuori Tg' affronterà stavolta direttamente sul posto. In trasferta e in diretta dal mercato centrale di Firenze. Venerdì 10 febbraio come sempre su Rai3 alle 13.40 nella rubrica di approfondimento del tg3 a cura di Mariella Venditti. Ospiti di Maria Rosaria De medici Ambra Clemente di AIAB (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica) e Barbara Gualtieri del Movimento Difesa del Cittadino."