Nuovi modi di viaggiare risparmiando con app e social network

"I giovani sperimentano nuovi modi di viaggiare risparmiando, grazie alle app e ai social network. C'è chi organizza viaggi in pullman unendosi a passeggeri che devono percorrere la stessa tratta e chi mette a disposizione il divano di casa e il proprio tempo libero" espongono in una nota dalla Rai.



"Idee che conciliano sostenibilità e risparmio e rimettono in discussione il principio del possesso dei beni materiali: molto meglio condividerli - si precisa inoltre dalla tv pubblica -, per tagliare i costi in tempi di crisi e per un umanissimo bisogno di stare insieme."



Si illustra in ultimo: "Nuovi modi di viaggiare risparmiando: se ne parla martedì 24 gennaio a 'Fuori Tg', lo spazio di approfondimento del Tg3 tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 13.40 su Rai3, a cura di Mariella Venditti. Ospiti della puntata il sociologo Francesco Morace e l'economista Emanuela Prandelli della Bocconi. Conduce in studio Maria Rosaria De Medici."