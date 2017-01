Mutui: anche con tassi bassi per i precari sono inaccessabili. Il reportage

"Anche se destinati a salire, i mutui non sono mai stati così convenienti. Ma per molti italiani, nonostante i segnali di ripresa del mercato immobiliare, resteranno un miraggio anziché un'opportunità reale. Per almeno un terzo dei richiedenti l'accesso al credito si rivela infatti un percorso a ostacoli dall'esito incerto" fa sapere in una nota la Rai.



"Lo hanno sperimentato per noi l'inviato Alfredo D'Amato e Adelia Piva di Altroconsumo che - precisa inoltre la tv di Stato -, con tanto di telecamera nascosta, nei finti panni di precari a caccia di un mutuo hanno vissuto un vero e proprio calvario."



"Se ne parlerà mercoledì 25 gennaio a 'Fuori Tg', lo spazio di approfondimento del Tg3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 13.40, su Rai3, a cura di Mariella Venditti. Ospiti della puntata Angelo Peppetti del settore crediti ABI e Paolo Martinello, presidente di Altroconsumo. Conduce in studio Maria Rosaria De Medici" viene comunicato infine.