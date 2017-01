La scuola italiana valorizza i bambini plusdotati?

"Le classi italiane ospitano una piccola quantità di giovani talenti che riescono a ottenere facilmente risultati che gli altri raggiungono con fatica. Sono i cosiddetti bambini plusdotati - rivela in un comunicato la Rai -, ovvero dotati di un alto potenziale cognitivo."



Dalla tv di Stato viene reso noto in conclusione: "Non tutti gli insegnanti hanno la preparazione necessaria per gestirli e valorizzarli, in modo da evitare che le loro qualità suscitino invidie e diventino un problema. Se ne parlerà lunedì 9 gennaio a 'Fuori Tg', lo spazio di approfondimento del Tg3 in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 13.40, su Rai3, a cura di Massimo Angius. Ospiti della puntata Isabella Morabito, direttore di Gate Italy, e Daniele Grassucci, direttore di skuola.net. Conduce in studio Maria Rosaria De Medici."