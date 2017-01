La lunghezza della giustizia civile in Italia crea crisi? A Fuori Tg

"Sempre più persone rinunciano a far valere i propri diritti con un procedimento giudiziario, scoraggiate dalla lunghezza dei processi civili e dall'imprevedibilità delle decisioni. Per le stesse ragioni, poche multinazionali straniere decidono di investire in Italia. E alla richiesta di un piano straordinario di emergenza per i buchi negli organici dei magistrati e del personale amministrativo, il ministero della Giustizia ha risposto con la mobilità delle amministrazioni pubbliche, che ha prodotto l'effetto collaterale di destinare impiegati a compiti per i quali non sono assolutamente preparati, come dimostra il caso dei barellieri nel Tribunale di Roma" viene fatto sapere in una nota dalla Rai.



"I problemi della giustizia civile in Italia: se ne parla mercoledì 18 gennaio a 'Fuori Tg', lo spazio di approfondimento del Tg3 alle 13:40 suRai3, a cura di Mariella Venditti. Ospiti di mercoledì l'avvocato civilista Stefano Perciaccante e Claudia Moretti dell'Aduc. Conduce in studio Maria Rosaria De Medici" chiarisce infine la tv pubblica.