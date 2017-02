Investire nella previdenza complementare: i dubbi scorrono su Twitter

Nuovo appuntamento con 'Fuori Tg', mercoledì 1 marzo su Rai3.

"Con l'aiuto di due esperti, che risponderanno ai tweet, dei telespettatori, 'Fuori Tg' aiuterà a sciogliere i loro dubbi sulla previdenza complementare: lasciare i soldi in azienda o investirli in un fondo integrativo? E, nel caso, come sceglierlo e come fidarsi di chi lo gestisce? Un tema di grande attualità, se si considera che nel 2016 gli iscritti alla previdenza complementare sono aumentati del 7,7% rispetto al 2015, ma questa scelta è stata praticata soltanto dal 16% degli under 35, ovvero la fascia d'età più penalizzata dall'attuale sistema pensionistico e in teoria più interessata alla possibilità di un fondo integrativo. Appuntamento mercoledì 1 marzo a 'Fuori Tg', lo spazio di approfondimento del Tg3 tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 13.40, su Rai3, a cura di Mariella Venditti. Ospiti della puntata l'economista Giuliano Cazzola e Fabio Porcelli, coordinatore del servizio politiche previdenziali della UIL. Conduce in studio Maria Rosaria De Medici" riportano in una nota dalla tv di Stato.