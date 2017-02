Insonnia cronica: con Assirem per risolvere il problema di 4 milioni di italiani

Nuovo appuntamento con 'Fuori Tg', in onda lunedì 13 febbraio su Rai3.

"Quando gli domandarono quale fosse il suo ideale di felicità terrena, lo scrittore Gesualdo Bufalino rispose: sei ore di sonno filate. Un risultato difficile da raggiungere per i 9 milioni di italiani che soffrono di insonnia cronica e per gli altri 4 milioni che tutte le notti fanno i conti con apnee notturne, gambe senza riposo, anomalie del ritmo circadiano" scrivono in un comunicato dalla Rai.



Dalla tv pubblica di Stato osservano inoltre: "I disagi legati a queste patologie, che spesso si accompagnano a problemi più gravi e a vere e proprie malattie, si possono limitare col supporto di specialisti del sonno, come ha fatto il signor Andrea, che racconta la sua storia, o rivolgendosi a centri specializzati, come quello di Bologna, che diagnosticano i disturbi del sonno con actigrafie e polisonnografie."



Viene illustrato in conclusione: "Se ne parla lunedì 13 febbraio a 'Fuori Tg', lo spazio di approfondimento del Tg3 tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 13.40 su Rai3, a cura di Mariella Venditti. Ospite della puntata Pierluigi Innocenti, presidente di Assirem, Associazione scientifica italiana per la ricerca e l'educazione nella medicina del sonno. Conduce in studio Maria Rosaria De Medici."