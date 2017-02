Incidenti domestici: di luce si può anche morire

La sicurezza deli impianti elettrici a 'Fuori Tg', in onda martedì 7 febbraio su Rai3.

"Enzo, folgorato da un tosaerba non collegato al salvavita, è sopravvissuto grazie a un massaggio cardiaco tempestivamente praticato. Il suo è uno dei 240.000 incidenti domestici legati all'elettricità che si verificano ogni anno nelle abitazioni italiane. Il più diffuso è la classica scossa: per questo è essenziale un salvavita che funzioni" rivela in una nota la Rai.



"Osservazione tutt'altro che scontata, se è vero, come rileva il Censis, che in Italia si contano 8 milioni di abitazioni con impianti elettrici non a norma, per colpa dei quali muore in media una persona al giorno. Cos'altro bisogna fare perché un impianto elettrico sia sicuro? Ne parleremo martedì 7 febbraio a 'Fuori Tg', lo spazio di approfondimento del Tg3 tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 13:40, a cura di Mariella Venditti. Ospiti di Maria Rosaria De Medici Carmine Battipaglia, presidente nazionale di CNA Installazione Impianti, e Francesco Burrelli, presidente dell'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari" specifica infine la tv di Stato.