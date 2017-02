Il futuro delle Province e le ricadute occupazionali

Nuovo appuntamento a Fuori Tg, in onda giovedì 9 febbraio su Rai3.

"Si è fatta difficile la situazione delle Province nell'ordinamento italiano - diffondono in una nota dalla Rai -, dopo la bocciatura referendaria della riforma costituzionale che, tra gli altri effetti, si proponeva di abolirle. Sono stati drasticamente ridotti i finanziamenti che avrebbero garantito tre servizi essenziali per la quotidianità e la sicurezza dei cittadini - la scuola, la viabilità e i controlli ambientali di caccia e pesca - e molte competenze sono state redistribuite tra Regioni e Città Metropolitane, con gravi ricadute occupazionali."



"Come uscire dal limbo? Le Province in mezzo al guado: se ne parlerà giovedì 9 febbraio a 'Fuori Tg' - conclude la tv di Stato -, lo spazio di approfondimento del Tg3, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 13:40, a cura di Mariella Venditti. Ospiti di Maria Rosaria De Medici saranno Achille Variati, presidente dell'Unione Province Italiane, e la costituzionalista Federica Fabrizzi."