I pericoli dei cibi surgelati: le risposte degli esperti a Fuori Tg

Nuovo appuntamento con 'Fuori Tg', in onda mercoledì 22 marzo su Rai3.

"In Italia 24 milioni di famiglie consumano abitualmente cibi surgelati. Quali insidie si possono nascondere nel passaggio di questi prodotti dal produttore al consumatore, visto che mantenere la catena del freddo è una condizione essenziale per la sicurezza alimentare? - viene riferito in una nota - E qual è il modo corretto di conservarli? A queste e ad altre domande, poste dai telespettatori su Twitter e su Facebook, risponderà Fuori Tg, lo spazio di approfondimento del Tg3 in onda mercoledì 22 marzo alle 13.40 su Rai3, con l'aiuto di due esperti: l'oncologo e chef Paolo Marchetti e il biochimico della nutrizione Benvenuto Cestaro".