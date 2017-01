I medici di Casoria che cercano nesso tra inquinamento e tumori

"Esiste una relazione tra inquinamento e tumori? A questa domanda cerca di rispondere il progetto dei medici di base di Casoria, i quali hanno deciso di condividere informazioni su patologie e cure dei pazienti oncologici, garantendo interventi in tempo reale" fa sapere in un comunicato la Rai.



La tv pubblica rivela: "Degno di nota è anche il progetto 'Veritas' della Rete di Cittadinanza e Comunità che, in collaborazione col centro tumori di Philadelphia, monitora il sangue dei malati oncologici per verificare la presenza di elementi inquinanti, in modo da fare prevenzione e migliorare le terapie."



"Iniziative che tentano di colmare un vuoto: nel nostro Paese non esiste - si riporta infine -, infatti, una rete di orientamento per il paziente oncologico, che dia informazioni sui centri di eccellenza e sull'avanzamento delle cure. Temi al centro del nuovo appuntamento con 'Fuori Tg', lo spazio quotidiano di approfondimento del TG3, condotto da Maria Rosaria De Medici e curato da Mariella Venditti, in onda giovedì 12 gennaio alle 13.40 su Rai3. Ospiti della puntata Pina Onotri, segretario generale del Sindacato Medici Italiani, e Michele Buonomo, presidente di Legambiente Campania."