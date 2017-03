Giornata Mondiale dell'acqua: dal PFAS del Veneto alla discarica di Bussi

Acqua malata a Fuori Tg, in onda martedì 21 marzo su Rai3.

"Alla vigilia della Giornata Mondiale dell'acqua, Fuori Tg si occupa dello stato di salute delle falde acquifere italiane. Torna d'attualità il caso del fiume Pescara, che da decenni accoglie i liquami della discarica di Bussi: la presenza di sostanze tossiche e cancerogene oltre i limiti di legge ha spinto la cittadinanza a chiedere un'indagine epidemiologica" viene rivelato in un comunicato dalla Rai.



La tv pubblica di Stato espone infine: "Problemi anche in Veneto, dove, secondo la denuncia di Greenpeace, l'acqua potabile di molti comuni è avvelenata da sostanze chimiche (PFAS) presenti negli scarichi di industrie locali. La situazione non migliora nel bacino del Po, ricco di veleni di origine agrochimica: il rapporto sull'inquinamento da pesticidi appena pubblicato dall'Ispra lo descrive come una bomba ambientale pronta ad esplodere. Se ne parla martedì 21 marzo a 'Fuori Tg', lo spazio di approfondimento del Tg3, in onda tutti i giorni alle 13:40 su Rai3, a cura di Mariella Venditti, con Pietro Paris, responsabile del settore sostanze pericolose dell'Ispra, e con Giovanni Tamburini di Confagricoltura. Conduce in studio Maria Rosaria De Medici."