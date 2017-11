Fuori Tg: Giocando si impara. Su Rai3

Fuori Tg, Giocando si impara, 16 novembre 2017 alle 12 e 25.

"Sono sempre più numerose le scuole che utilizzano corsi di scacchi e di bridge, per allenare gli studenti a sviluppare cognizioni logiche, a rispettare le regole, ad allenare la concentrazione e, di conseguenza, a migliorare le prestazioni scolastiche. Iniziative che, come vedremo nei nostri servizi, in alcuni casi coinvolgono anche le scuole dell'infanzia" si segnala in un comunicato dalla Rai.



"E se queste o altre discipline della mente diventassero materie obbligatorie per formare al meglio i cittadini di domani? Se ne parlerà giovedì 16 novembre alle 12:25 a FuoriTg - illustra infine la tv pubblica di Stato -, lo spazio quotidiano di approfondimento del Tg3 a cura di Mariella Venditti. Ospiti di Maria Rosaria De Medici il sottosegretario al Ministero dell'Istruzione Vito De Filippo, il Maestro Nazionale di scacchi Adolivio Capece e Gabriele Tanini della Federazione Italiana Gioco Bridge."