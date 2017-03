Frutta esotica: pro e contro nel Fuori Tg di Rai3

Nuova puntata di 'Fuori Tg', in onda lunedì 13 marzo su Rai3.

"Negli ultimi anni è scoppiato il boom della frutta esotica sulle nostre tavole, per un volume d'affari che nel 2016 ha superato i 55 milioni di euro. Una moda dilagante, sostenuta dall'effetto mediatico delle trasmissioni televisive, che non si limita all'alimentazione, ma riguarda anche la medicina e la cosmetica. Ma se da un lato anche i prodotti tradizionali della nostra agricoltura spesso garantiscono gli stessi apporti nutritivi a un costo decisamente minore, dall'altro sorgono perplessità sulla quantità di antiparassitari e conservanti utilizzati per la produzione della frutta tropicale e per il suo trasporto lungo migliaia di chilometri" rivela in una nota la Rai.



La tv pubblica di Stato osserva infine: "Insomma, come deve comportarsi il consumatore in questo bombardamento mediatico in cui si è lanciato il mercato? Se ne parlerà lunedì 13 marzo a 'Fuori Tg', lo spazio di approfondimento del Tg3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 13.40, a cura di Mariella Venditti, con la nutrizionista Laura Di Renzo e il direttore de 'Il Salvagente' Riccardo Quintili. Conduce in studio Maria Rosaria De Medici."